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Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг
850,9 ₽/шт
Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг
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Цена за 1шт Цена за упаковку 850,9 ₽/шт
850,9 ₽/1шт 0 ₽850.9 RUB
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О товаре
Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг – порошкообразное средство, изготовленное в Италии с учетом рекомендаций ведущих производителей посудомоечных машин. Формула с активным кислородом легко удаляет даже застарелые загрязнения, оказывает антибактериальное действие, бережно относится к посуде с декором, защищает изделия из стекла от пятен и помутнений. Порошок для посудомоечных машин – это достойная альтернатива таблеткам. Он действует так же эффективно, но его удобнее дозировать в зависимости от количества посуды и степени ее загрязнения. В его составе присутствуют специальные компоненты, предотвращающие коррозию внутренних деталей прибора. Не содержит хлора и прочих агрессивных добавок. Крышка флакона оснащена защитой от детей. Продукция Top house производится по новейшим технологиям в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Описание
Производитель ........................................................................................................................................................................................................
Chemical Flacer
Торговая марка ........................................................................................................................................................................................................
Top house
Страна/регион ........................................................................................................................................................................................................
Тип ........................................................................................................................................................................................................
Порошок
Назначение ........................................................................................................................................................................................................
Особенности ........................................................................................................................................................................................................
Вес ........................................................................................................................................................................................................
Средство ........................................................................................................................................................................................................
Тип упаковки ........................................................................................................................................................................................................
Пластиковая упаковка
Условия хранения
Срок хранения ........................................................................................................................................................................................................
36 месяцев
Отзывы
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Светлана 10.02.2021
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Рейтинг
5
2 покупателя оценили этот товар
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Вы можете приобрести порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг по цене 850.90 руб. с доставкой по Москве и области. Заказ можно оформить через сайт, контактный центр или мобильное приложение. В онлайн-гипермаркете можно получить привилегии участников Клуба «Перекресток».