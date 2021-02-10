О товаре

Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг – порошкообразное средство, изготовленное в Италии с учетом рекомендаций ведущих производителей посудомоечных машин. Формула с активным кислородом легко удаляет даже застарелые загрязнения, оказывает антибактериальное действие, бережно относится к посуде с декором, защищает изделия из стекла от пятен и помутнений. Порошок для посудомоечных машин – это достойная альтернатива таблеткам. Он действует так же эффективно, но его удобнее дозировать в зависимости от количества посуды и степени ее загрязнения. В его составе присутствуют специальные компоненты, предотвращающие коррозию внутренних деталей прибора. Не содержит хлора и прочих агрессивных добавок. Крышка флакона оснащена защитой от детей. Продукция Top house производится по новейшим технологиям в соответствии с высочайшими стандартами качества.